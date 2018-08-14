الشؤون الإسلامية تدشن حسابها بالسناب شات بمكة المكرمة

محمد السعران(صدى):

في إطار توجيهات الوزير ” آل الشيخ ” لمواكبة الإعلام الجديد – دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد قبل قليل حسابها الرسمي في برنامج “ سناب شات ” .

وأوضح الحساب الرسمي للشؤون الإسلامية، أن بداية تدشين الحساب سيكون من مكة المكرمة لرصد الجهود الكبيرة والمتواصلة التي تقدمها الوزارة ضمن أجهزة الدولة المختلفة في خدمة ضيوف الرحمن القادمين للحج للعام الجاري 1439هـ . كما يأتي تدشين الحساب في إطار توجيهات وحرص ومتابعة الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ لتطوير خدماتها وتواصلها مع الجمهور والمتابعين ومواكبة الإعلام الجديد في إيضاح رسالة الوزارة السامية المنبثقة من رسالة المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين والدعوة إلى الله ونشر الوسطية والاعتدال .