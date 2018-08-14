سمو وزير الحرس الوطني يتفقد قوات ومقرات الحرس الوطني في المشاعر المقدسة لخدمة ضيوف الرحمن

سعيد العجل(صدى):

قام صاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف وزير الحرس الوطني اليوم الثلاثاء 3/12/1439هـ ، بجولة تفقدية لقوات ومقرات وزارة الحرس الوطني المشاركة في مهمةخدمة ضيوف الرحمن لحج هذا العام1439هـ.

وفور وصول سموه معسكر قوات الحرس الوطني في الشرائع كان في استقبال سموه معالي رئيس الجهاز العسكري بالحرس الوطني الفريق محمد بن خالد الناهض، ومساعد وكيلالحرس الوطني للشؤون العسكرية للقطاع الغربي اللواء ركن تركي بن حمود العنزي ، وقائد قوة الحرس الوطني المشاركة بامن الحج اللواء ركن سعد بن مصلح الحارثي.

حيث عزف السلام الملكي ، ثم استقل سموه عربة مكشوفة، مستعرضاً الوحدات الرمزية لقوة الحرس الوطني المشاركة في مهمة حج هذا العام.

ثم صافح سموه اركانات القوة ، بعد ذلك القى قائد قوة الحرس الوطني المشاركة بأمن الحج كلمة رحب فيها بسمو الأميرخالد بن عبدالعزيز بن عياف، مقدراً الجهود التي تبذلها الوزارةلدعم قوة الحرس الوطني في هذه المهمة المقدسة خدمة لحجاج بيت الله الحرام، سائلاً المولى عز وجل أن يوفق الحجاج لأداء مناسكهم بأمان واطمئنان.

عقب ذلك استمع سموه إلى إيجاز عن المهام والواجبات التي تقوم بها وحدات الحرس الوطني في خدمة ضيوف الرحمن.

بعد ذلك زار سمو وزير الحرس الوطني مقرات الحرس الوطني بالمشاعر المقدسة، حيث استمع سموه الى شرح من مدير عام الشؤون الفنية بالحرس الوطني بالقطاع الغربي اللواءمهندس سامي حسن حكمي عن آخر الاستعدادات والتجهيزات التي تقدمها وزارة الحرس الوطني لحجاج بيت الله الحرام، عقب ذلك شاهد سموه الخدمات التوعوية والتثقيفية التي يقدمهاجهاز الإرشاد والتوجيه لضيوف الرحمن ، مستعرضا إصداراته التي توزع للحجاج .

كما تفقد سمو وزير الحرس الوطني مستشفى منى الميداني التابع للشئون الصحية بوزارة الحرس الوطني ، حيث كان في استقباله معالي المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بالحرسالوطني، الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي حيث قدم لسموه شرحاً عن المهام والخدمات التي توفرها الشؤون الصحية بالحرس الوطني لخدمة ضيوف الرحمن وتقديم العناية الطبيةاللازمة لهم، إثر ذلك زار سموه أقسام التنويم بالمستشفى، ثم تفقد سموه أقسام العناية المركزة والعيادات الخارجية ووحدة العزل ووحدات الطب الوقائي ومكافحة العدوى.

ووجه سمو وزير الحرس الوطني على ضرورة تقديم وتوفير كافة الإمكانات والحرص على مضاعفة الجهود والارتقاء بالخدمات المقدَّمة لحجاج بيت الله الحرام لأداء فريضتهم بكليسر وأمان ، وذلك انفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز القائد الاعلى لكافة القوات العسكرية، وصاحب السمو الملكي الأميرمحمد بن سلمان بنعبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – وتماشياً مع الجهود التي تقوم بها قيادتنا الرشيدة – ايدها الله – في كل عام لخدمة الحجاج وتوفيرالسبللراحتهم وتسهيل أداءهم لفريضة الحج .

ونوه سمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف في ختام زيارته بالجهود الجبارة التي تبذل من قبل حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين – حفظهما الله– في خدمة بيت الله الحرام وما سخرته من إمكانات وطاقات بشرية ومادية من اجل تسيير اعمال الحج وخدمة ضيوف الرحمن الذين يتوافدون سنويا في هذه الأيام المباركة، رافعاًسموه تقديره وشكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيزولي عهده الأمين – حفظهما الله – لما تحظى به كافة القطاعات المعنية بخدمة الحجاج من توجيهات سديدةودعم سخي ومتابعة تهدف إلى مواصلة تقديم أرقى الخدمات للحجاج الكرام.

داعياً سموه المولى عز وجل أن يسهل لضيوف الرحمن أداء مناسكهم وأن يمن عليهم بالقبول.