” آل زنان ” يعلن تكفله ببناء ثلاث قاعات تدريبية بلجنة تنمية الأفلاج

الافلاج(صدى):

تكفل رجال الأعمال المعروف عضو مجلس منطقة الرياض الشيخ محمد بن راشد آل زنان بتكفله ببناء وثأثيث ثلاث قاعات تدريبية بلجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في الأفلاج .

وأكد رئيس لجنة الأفلاج مرضي الحبشان أن الشيخ محمد آل زنان أعلن تبرعه ببناء وتأثيث وتوفير كافة احتياجات القاعات التدريبية والتي سوف يتم فيها عقد دورات تدريبية وتأهيلية للأيتام وطلاب الحلقات بالإضافة إلى عقد دورات تدريبية متنوعة لكافة شباب المحافظة .

وأضاف : لجنة تنمية الأفلاج تعقد مع مطلع كل قرار يقضي بتوطين الأنشطة إقامة دورة تدريبية مكثفة للراغبين في الانخراط في سوق العمل في ذلك النشاط ، حيث تم تدريب الكثير من شباب وفتيات المحافظة على بيع وصيانة الجوال إبان صدور قرار توطين قطاع الاتصلات .

وتابع : والآن اللجنة في صدد إقامة دورات تدريبية بالتعاون مع مكتب العمل بالمحافظة، إقامة دورات تدريبية وبرامج تأهيلية للشباب والفتيات للاستفادة من قرار توطين 12 نشاطاً تجارياً والانخراط في سوق العمل للاستفادة من أكثر من 200 وظيفة بالمحافظة.

وأختتم : اشكر الشيخ محمد آل زنان وإسهاماته المتعددة في دعمه الدائم مناشط وبرامج لجنة التنمية فقد سبق تكفله بإقامة قاعات تدريبية إقامة استاد رياضي باللجنة فهو رجل البذل والعطاء والكرم والسخاء وصاحب الأيادي البيضاء .