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امرأة تنتقم من زوجها بإشعال النار في أملاكه

امرأة تنتقم من زوجها بإشعال النار في أملاكه
القاهرة(صدى):

أشعلت امرأة تدعى ” أماني ” ، النار في الأرض التي يملكها والد زوجها، وذلك انتقامًا من الزوج بعد مشادة كلامية قوية حدثت بينهما.

والتهمت النار، الزرع وجذوع النخيل والبوص واحترقت ماكينة الري المومجودة في أرض والد الزوج في محافظة بصعيد مصر.

ونشب الحريق الأرض التي تبلغ مساحتها 40 متراً، ولم يتسبب الحريق فى أي خسائر في الأرواح أو إصابات.

وتحقق الشرطة المصرية، مع زوجة الابن حيث اتهمها صاحب الأرض بأنها من أحرقت النار في الأرض؛ لوجود خلافات بينها وبين ابنه.


7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2125 ] نشر منذ 2 ساعتين

حسبنا الله ونعم الوكيل

إنا لله وإنا إليه راجعون

استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم

ولاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

[ عدد التعليقات: 51981 ] نشر منذ 2 ساعتين

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

,, يمكن تكون بغير وعيها ,,

,, الله اعلم ,,

[ عدد التعليقات: 18075 ] نشر منذ 2 ساعتين

لاحول ولا قوة الا بالله استهدي بالله يا حرمه

[ عدد التعليقات: 51981 ] نشر منذ 1 ساعة

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

[ عدد التعليقات: 3776 ] نشر منذ 11 دقيقة

مو مستبعده العروس اللي سممت رجلها

[ عدد التعليقات: 18075 ] نشر منذ 8 دقائق

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

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