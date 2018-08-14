امرأة تنتقم من زوجها بإشعال النار في أملاكه

القاهرة(صدى):

أشعلت امرأة تدعى ” أماني ” ، النار في الأرض التي يملكها والد زوجها، وذلك انتقامًا من الزوج بعد مشادة كلامية قوية حدثت بينهما.

والتهمت النار، الزرع وجذوع النخيل والبوص واحترقت ماكينة الري المومجودة في أرض والد الزوج في محافظة بصعيد مصر.

ونشب الحريق الأرض التي تبلغ مساحتها 40 متراً، ولم يتسبب الحريق فى أي خسائر في الأرواح أو إصابات.

وتحقق الشرطة المصرية، مع زوجة الابن حيث اتهمها صاحب الأرض بأنها من أحرقت النار في الأرض؛ لوجود خلافات بينها وبين ابنه.