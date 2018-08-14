امرأة تنتقم من زوجها بإشعال النار في أملاكه
أشعلت امرأة تدعى ” أماني ” ، النار في الأرض التي يملكها والد زوجها، وذلك انتقامًا من الزوج بعد مشادة كلامية قوية حدثت بينهما.
والتهمت النار، الزرع وجذوع النخيل والبوص واحترقت ماكينة الري المومجودة في أرض والد الزوج في محافظة بصعيد مصر.
ونشب الحريق الأرض التي تبلغ مساحتها 40 متراً، ولم يتسبب الحريق فى أي خسائر في الأرواح أو إصابات.
وتحقق الشرطة المصرية، مع زوجة الابن حيث اتهمها صاحب الأرض بأنها من أحرقت النار في الأرض؛ لوجود خلافات بينها وبين ابنه.
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1478 ] نشر منذ 2 ساعتين
يا ساتر،،
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 2125 ] نشر منذ 2 ساعتين
حسبنا الله ونعم الوكيل
إنا لله وإنا إليه راجعون
استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم
ولاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 51981 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, يمكن تكون بغير وعيها ,,
,, الله اعلم ,,
alfahd42[ عدد التعليقات: 18075 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاحول ولا قوة الا بالله استهدي بالله يا حرمه
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 51981 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 3776 ] نشر منذ 11 دقيقة
مو مستبعده العروس اللي سممت رجلها
alfahd42[ عدد التعليقات: 18075 ] نشر منذ 8 دقائق
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,