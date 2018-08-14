سفارة المملكة لدى مسقط تكشف تفاصيل حادث مروع تعرضت له عائلة سعودية

نايف السالم(صدى):

أعلنت سفارة المملكة لدى مسقط، عن متابعتها للحادث المؤسف الذي تعرضت له عائلة سعودية عصر هذا اليوم الثلاثاء الموافق ٣/١٢/١٤٣٩ على الطريق الواصل بين محافظتي ظفار ومسقط، والذي نتج عنه وفاة ٧ من المواطنين.

وأكدت عبر حسابها على ” تويتر ” على إصابة ٥ اخرين تم نقلهم بالطيران العمودي العماني لتلقي العلاج اللازم في مستشفى نزوى المرجعي، حيث باشرت السفارة ممثلة بقسم شوون السعوديين اتصالاتها مع وزارة الخارجية العمانية والشرطة العمانية ومستشفى نزوى لمعرفة تفاصيل الحادث وحالة المصابين.

كما قام سفير االمملكة لدى السلطنة بالاتصال بذوي المواطنين ومواساتهم ، حيث تنوه السفارة بالجهود المبذولة والعاجلة من قبل كل السلطات العمانية المباشرة لهذا الحادث بما ينسجم مع العلاقات الاخوية الوثيقة بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين.