بدء القبول بالدبلوم العالي للمعلمات في التربية البدنية.. والتعليم يوضح الشروط

علي القحطاني(صدى):

أعلنت وزارة التعليم بدء قبول طلبات المعلمات الراغبات في الالتحاق بالدبلوم العالي في التربية البدنية، الحاصلات على بكالوريوس تربية أسرية وتنطبق عليهن شروط ومعايير القبول، بعد أن اعتمدت وزارة الخدمة المدنية الدبلوم وأدرجته على موقعها الإلكتروني، وذلك خلال العام الدراسي القادم 1439-1440هـ.

جاء ذلك خلال تعميم أصدره نائب الوزير الدكتور عبدالرحمن العاصمي لكافة الإدارات التعليمية، اشتمل على الضوابط والشروط الخاصة بالراغبات في الالتحاق بالدبلوم، منها أن تكون المتقدمة من شاغلات الوظائف التعليمية ولا تزال على رأس العمل في تخصص التربية الأسرية، وألا تكون حاصلة على مؤهل أعلى من الدبلوم (ماجستير أو دكتوراه)، أو مؤهل بدرجة الدبلوم المتقدمة له أو ما يعادله من داخل أو خارج المملكة، وألا تقل خدمتها في التعليم عن سنتين، وألا يزيد عمرها عن 35 عاما وألا يكون قد صدر بحقها حكم تأديبي خلال العامين السابقين أو ما تزال تحت طائلة العقوبة في قضية سابقة أو تكون طرفاً في قضية قائمة، مع اجتياز الكشف الطبي والتأكد من خلوها من الأمراض المزمنة، وسلامة النطق وسلامة الحواس والقدرة على التعلم والوزن المثالي.

وشدد ” العاصمي ” خلال التعميم على ضرورة اجتياز اختبارات القوام والقدرات البدنية ومؤشر كتلة الجسم، مع إحضار صورة من المؤهل الدراسي معتمد من شؤون الموظفين، وصورة من تسجيل المؤهل في مركز المعلومات بوزارة الخدمة المدنية لمن حصلت على مؤهلها وهي على رأس العمل، وصورة من المستندات الثبوتية اللازمة في حالة إجراء أي تعديل في اسم المتقدمة.

وأشارت الوزارة إلى رفع الطلبات في موعد أقصاه يوم الأربعاء الموافق للثامن عشر من شهر ذي الحجة الحالي للإدارة العامة للابتعاث بالوزارة.

وأكدت أن الجامعات المشاركة في تنفيذ البرنامج هي جامعة الملك سعود، وجامعة الملك فيصل، وجامعة أم القرى، وجامعة الأميرة نوره، وجامعة القصيم، وجامعة طيبة، وجامعة جازان، وجامعة الباحة، وجامعة حائل، وجامعة جدة.