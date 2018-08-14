دوري بلس: جميع مسابقات كرة القدم ستكون متاحة مجانا عبر الأجهزة الذكية

نواف السالم(صدى):

أوضحت إدارة تطبيق ” دوري بلس ” ، أن مشاهدة جميع مسابقات كرة القدم السعودية ستكون متاحة مجانًا عبر الأجهزة الذكية دون تأخير في البث.

وأشارت في بيان لها، إلى أن ما يتم تداوله عن مواصفات الباقة المجانية للتطبيق كان مجرد عينة تم تقديمها للمتجر الإلكتروني ولا تعكس حقيقة ما سيتم طرحه خلال الأيام المقبلة.

وأكدت الإدارة، أنه يمكن مشاهدة جميع المباريات عير جهاز التليفزيون التفاعلي المرتبط بالانترنت ” جوّي TV ” ، في حين سيتمكن جميع المشاهدين من داخل المملكة وخارجها من متابعة المباريات عبر باقات قنوات فضائية سيعلن عنها في الأيام المقبلة.

ولفتت إلى أن مباراة السوبر بين فريقي الاتحاد والهلال ستنقل بجودة عالية HD لجميع المشاهدين عبر خيارات متعددة وجديدة تشمل تطبيق دوري بلس وخدمة التليفزيون التفاعلي جوّي TV ، كما تشارك بالنقل القناة السعودية الرياضية وقناة روتانا خليجية وقنوات فضائية أخرى سيتم الإعلان عنها قريبًا.