نشر : منذ 2 ساعتين 2٬649 9 منوعات عروس تدس السم لزوجها القاهرة(صدى): تخلَّصت عروس من زوجها، بعد مرور خمسة أيام فقط على زفافهما، حيث وضعت له السم في كوب عصير. ولفظ الزوج الذي يسكن في إحدى المحافظات المصرية، أنفاسه الأخيرة قبل وصوله إلى المستشفى، ليصبح ضحية لزوجته المرتبطة عاطفيًا بشاب آخر.
alfahd42[ عدد التعليقات: 18075 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاحول ولا قوة الا بالله
alfahd42[ عدد التعليقات: 18075 ] نشر منذ 2 ساعتين
ليه ليه بس
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 51981 ] نشر منذ 2 ساعتين
ستتجرعين من نفس الكاس ..
,, عاجلاً غير آجل ,,
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 2125 ] نشر منذ 2 ساعتين
حسبنا الله ونعم الوكيل
إنا لله وإنا إليه راجعون
استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم
ولاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1478 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاحول ولا قوة الا بالله العلي القدير..
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 9692 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله المستعان ويرحمه ويش قاعد يصيربمصر؟؟ وربي شي يخوف😢
ابوعبدالعزيز[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 1 ساعة
مصر ومغرب جرايم ماتخلص
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 3776 ] نشر منذ 14 دقيقة
الجرائم عندهم زي شربه المويه لانه في النهايه سجن مؤبد مع اشغال شاقه ونايم وماكل ببلاش وش يبي اكثر من كذا لو في قصاص وجلد كان يعرفون الله حق
alfahd42[ عدد التعليقات: 18075 ] نشر منذ 10 دقائق
بس اللي في الصورة انا متاكد انها بريئة