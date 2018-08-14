عروس تدس السم لزوجها

القاهرة(صدى):

تخلَّصت عروس من زوجها، بعد مرور خمسة أيام فقط على زفافهما، حيث وضعت له السم في كوب عصير.

ولفظ الزوج الذي يسكن في إحدى المحافظات المصرية، أنفاسه الأخيرة قبل وصوله إلى المستشفى، ليصبح ضحية لزوجته المرتبطة عاطفيًا بشاب آخر.