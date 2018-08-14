تاكيدا لانفراد ” صدى ” النصر يتفق مع طيران الاتحاد والتوقيع غدا

خالد البر(صدى):

كما انفردت ( صدى ) قبل ايام انهت ادارة الاستثمار في نادي النصر اتمام كافة تفاصيل عقد الرعاية الجديد للنادي مع طيران الاتحاد الاماراتي.

حيث تغادر بعثة من النادي لابو ظبي غدا لتوقيع العقد الذي لم تحدد قيمته حتى الان، في الوقت الذي رجحت المصادر انه لن يقل عن 30 مليون سنويا. تقرر ان يتم تسجيل فيديو اعلاني لعقد الشراكة يمثل فيه الرباعي محمد السهلاوي وابراهيم غالب و احمد موسى ومرابط لاعبي الفريق لعرض الاطقم التي تحمل اسم الراعي الجديد.

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