طاقم طائرة يقيد فتاة تصرخ بشكل هستيري

موسكو(صدى):

أقدم طاقم طائرة على تقييد سيدة بشكل مهين وذلك بعد إحداثها حالة من الفوضى على متن الطائرة.

وتفصيلا؛ اضطر طاقم طائرة متجهة من موسكو إلى مدينة أنطاليا في تركيا إلى تقييد سيدة بعد أن تسببت في فوضى وتصرفت بشغب على متن طائرة، فكانت تتعامل بعنف وتتطاول على أفراد الطاقم، كما أن سلوكها كان يخيف الركاب الآخرين، حيث ادعت رؤية أشخاص غير موجودين يحاولون قتلها.

وكشف طاقم الطائرة أن السيدة خرجت عن نطاق السيطرة بعد شربها الكثير من الخمر في موسكو قبل ركوب الطائرة.

وتم الإفراج عن السيدة بمجرد وصولها مطار أنطاليا، كما كشفت الشرطة التركية أنهم لم يوجهوا أي اتهامات لها، ما أثار تساؤلات الكثيرين، وتعجبوا من عدم إنزال أي عقوبة عليها أو حتى غرامة، بحسب وسائل إعلام روسية.