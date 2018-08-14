الهلال الأحمر السعودي يستقبل الحجاج بالهدايا في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة

سعيد العجل(صدى):

استقبلت الفرق التوعوية لهيئة الهلال الأحمر السعودي من المتطوعين وفود الحجاج القادمين عبر مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة بالهدايا والإرشادات الصحية والتوعوية التي تهدف إلى الحفاظ على سلامتهم، وذلك ضمن الحملة التي تقوم بها الهيئة لاستقبال وتوعية الحجاج القادمين من كافة منافذ المملكة البحرية والبري.

كما شاركت الهيئة بركن توعوي داخل الأسواق التجارية في مكة المكرمة لتعريف الحجاج بإرشادات السلامة والصحة.

وعبّر ضيوف الرحمن عن شكرهم وتقديرهم لهيئة الهلال الأحمر على هذه المبادرة التي ترمز إلى حسن الضيافة وحفاوة الاستقبال، وامتنانهم لما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين لحجاج بيت الله الحرام من خدمات وتسهيلات لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وتأتى هذه المبادرة وفقاً لتوجيهات القيادة وتطلعات الحكومة فى تقديم أرقى الخدمات وتوفير كافة التسهيلات اللازمة للحجاج، حيث تستمر حملة التوعية الصحية والتنظيمية للهيئة في كافة المنافذ البرية والبحرية خلال موسم الحج.