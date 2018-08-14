بلدية محافظة طريف تضع خطة متكاملة لتقديم افضل الخدمات خلال اجازة عيد الاضحى المبارك

سلطان الهوير(صدى):

بتوجيهات من رئيس بلدية محافظة طريف المهندس عودة بن خلف العنزي بلدية طريف تضع خطة متكاملة حرصاً منها على تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين خلال أيام إجازة عيد الاضحى المبارك بتجهيز مصليات العيد من خلال نظافتها وتأهيلها ، وتهيأت الحدائق العامة، والمسطحات الخضراء، وكذلك صيانة جميع مرافق الحدائق من دورات مياه وألعاب للأطفال والصيانة الكهربائية اللازمة وتهيئتها للمرتادين خلال اجازة عيد الاضحى المبارك .

وأوضح المهندس العنزي , أن عدداً من أقسام البلدية تواصل عملها خلال إجازة العيد كالخدمات البلدية وصحة البيئة والنظافة والتشغيل والصيانة، والحركة, مؤكدة أن أعمال المراقبة على المحلات التجارية والمطاعم والمطابخ والجولات الميدانية اليومية التفتيشية مستمرة طيلة أيام الإجازة .

مشدداً على تكثيف اعمال النظافة خلال أيام العيد وما يتخلله من وجود المخلفات من ذبح الأضاحي والمتابعة المستمرة للأحياء وأماكن الحاويات .