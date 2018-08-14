بالصور..إنقاذ عائلة احتجزتها سيول الأمطار في نجران
تمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة بدر الجنوب بمنطقة نجران، من إنقاذ عائلة احتجزت داخل سيارتهم وسط أحد الأودية أثناء جريانه جراء السيول المنقولة.
وطالبت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران الجميع بتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة و أخذ الحيطة والحذر واﻻبتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول والحذر والانتباه أثناء قيادة المركبات وعدم عبور الأودية.
تركي[ عدد التعليقات: 1221 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحمد لله على سلامتكم
alfahd42[ عدد التعليقات: 18075 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحمد لله على سلامتكم
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 51981 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحمد لله على السلامه ,,