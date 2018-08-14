بالصور..إنقاذ عائلة احتجزتها سيول الأمطار في نجران

نايف السالم(صدى):

تمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة بدر الجنوب بمنطقة نجران، من إنقاذ عائلة احتجزت داخل سيارتهم وسط أحد الأودية أثناء جريانه جراء السيول المنقولة.

وطالبت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران الجميع بتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة و أخذ الحيطة والحذر واﻻبتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول والحذر والانتباه أثناء قيادة المركبات وعدم عبور الأودية.