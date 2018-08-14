بالصور.. لاعبو الشباب يواصلون تدريباتهم المسائية اليوم

ماجد محمد(صدى):

واصل الفريق الأول لنادي الشباب، مساء اليوم الثلاثاء، تحضيراته على إستاد الأمير خالد بن سلطان، بقيادة مدربه الروماني ماريوس سوماديكا.

‏استهل الفريق المران بتمارين إحماء وتسخين ولياقية مكثفة بقيادة مدرب اللياقية كارمال، والذي عمد إلى تكثيف النواحي اللياقي وتدريبات تقوية العضلات .

‏ قسم المدرب الفريق لعدة مجموعات طبقت تدريبات فنية في منتصف الملعب، ركز من خلالها المدرب على التحكم بالكرة، والتمرير السريع من لمسة واحدة، تبعها تقسيمة تكتيكية على ثلثي الملعب شهدت تطبيق تدريبات بناء الهجمة، والضغط على حامل الكرة،والاستحواذ، وفتح الملعب.