إحباط محاولات لتهريب حبوب ” الكبتاجون ” في مطار جدة

عادل الحربي (صدى):

فشلت محاولات لمهربين قدِموا للمملكة عبر منفذ مطار الملك عبدالعزيز الدولي لإدخال كمية من حبوب ” الكبتاجون ” بلغ عددها 20 ألف, بالإضافة إلى كمية من مادة ” الشبوا ” المخدرة بلغت ثلاثة كيلوجرامات.

وضبط أيضًا رجال الجمارك كمية من الخمور بلغت 30 زجاجة خمر, حيث تم إحباط تلك الكمية من خلال خمس محاولات لتهريبها.