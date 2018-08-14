إحباط محاولات لتهريب حبوب ” الكبتاجون ” في مطار جدة
فشلت محاولات لمهربين قدِموا للمملكة عبر منفذ مطار الملك عبدالعزيز الدولي لإدخال كمية من حبوب ” الكبتاجون ” بلغ عددها 20 ألف, بالإضافة إلى كمية من مادة ” الشبوا ” المخدرة بلغت ثلاثة كيلوجرامات.
وضبط أيضًا رجال الجمارك كمية من الخمور بلغت 30 زجاجة خمر, حيث تم إحباط تلك الكمية من خلال خمس محاولات لتهريبها.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 51969 ] نشر منذ 1 ساعة
قواكم الله يارجال الجمارك والأمن السعودي ,,
.. حفظكم الله من كل شر ونصركم على كل ظالم ,, آمين ,,