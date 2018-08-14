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إحباط محاولات لتهريب حبوب ” الكبتاجون ” في مطار جدة

إحباط محاولات لتهريب حبوب ” الكبتاجون ” في مطار جدة
عادل الحربي (صدى):

فشلت محاولات لمهربين قدِموا للمملكة عبر منفذ مطار الملك عبدالعزيز الدولي لإدخال كمية من حبوب ” الكبتاجون ” بلغ عددها 20 ألف, بالإضافة إلى كمية من مادة ” الشبوا ” المخدرة بلغت ثلاثة كيلوجرامات.

وضبط أيضًا رجال الجمارك كمية من الخمور بلغت 30 زجاجة خمر, حيث تم إحباط تلك الكمية من خلال خمس محاولات لتهريبها.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 51969 ] نشر منذ 1 ساعة

قواكم الله يارجال الجمارك والأمن السعودي ,,

.. حفظكم الله من كل شر ونصركم على كل ظالم ,, آمين ,,

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