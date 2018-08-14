مصرع شخص وإصابة 14 إثر حادثَيْن مروريَّيْن بأبها

أبها(صدى):

وقع حادثَيْن مروريَّيْن على طريق الملك عبدالله بأبها في أقل من 24 ساعة، أسفرا عن وفاة شخص وإصابة 14 آخرون.

ومن جهته؛ قال محمد بن حسن الشهري، المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير، أن عمليات المنطقة تلقت بلاغين عن حادثين مروريين، وقعا على طريق الملك عبدالله بأبها في أقل من 24 ساعة، حيث وقع الحادث الأول أمس الاثنين الساعة الـ8 مساء، ونتج منه خمس إصابات، منها حالة خطيرة.وباشر الحادث هلال عسير بثلاث فرق إسعافية.

وأضاف الشهري:وقع الحادث الثاني اليوم العصر الساعة الـ4.58 مساء، وهو عبارة عن تصادم سياره أفالون بباص نتج عنه إصابة 9 أشخاص، ووفاة واحدة، وباشر الحادث 6 فرق إسعافية لهلال عسير، وتم نقل ثماني إصابات لمستشفى عسير المركزي ومستشفى أبها الخاص.