خادم الحرمين الشريفين يبعث برقية عزاء ومواساة لرئيس الجمهورية الإيطالية
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس سيرجيو ماتاريلا رئيس الجمهورية الإيطالية إثر انهيار جسر قرب مدينة جنوا ، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات.
وقال الملك المفدى: علمنا بنبأ انهيار جسر قرب مدينة جنوا ، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات ، ونعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب الجمهورية الإيطالية الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن أحر التعازي وصادق المواساة ، مع تمنياتنا للمصابين الشفاء العاجل.
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