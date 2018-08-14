خادم الحرمين الشريفين يبعث برقية عزاء ومواساة لرئيس الجمهورية الإيطالية

جدة(صدى):

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس سيرجيو ماتاريلا رئيس الجمهورية الإيطالية إثر انهيار جسر قرب مدينة جنوا ، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات.

وقال الملك المفدى: علمنا بنبأ انهيار جسر قرب مدينة جنوا ، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات ، ونعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب الجمهورية الإيطالية الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن أحر التعازي وصادق المواساة ، مع تمنياتنا للمصابين الشفاء العاجل.