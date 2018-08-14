الدوحة تخذل أنقرة.. صحف تركية لقطر: ” أهكذا تكون الصداقة ؟ “

طلال الضوي(صدى):

سلَّطت الصحف التركية، الضوء على خذلان قطر لتركيا بعد حالة الانهيار التي أصابت العملة التركية، وتجاهل الدوحة لسوء الوضع الاقتصادي بأنقرة.

وأكدت صحيفة ” تقويم ” التركية، المقربة من أردوغان، أن هناك حالة إحباط تسود المجتمع التركي إزاء الصمت والتجاهل القطري للأزمة الاقتصادية التركية، وذلك بعدما وقفت تركيا بجانب قطر والدعم الكبير الذي قدمته لها.

واستعرضت الصحيفة، المساعدات التركية التي قدمها أردوغان لتميم، ومنها تسيير عشرات رحلات الشحن الجوية إلى قطر، ودعمها خلال الأزمة الاقتصادية التي عصفت بها بعد المقاطعة العربية لها.

وتسائلت الصحيفة : ” أهكذا تكون الصداقة ؟ ” ، مشيرة إلى أن قطر تتجاهل الآن الوضع في تركيا ولا تقدم الدعم السياسي والإنساني اللازم.

يذكر أن الليرة التركية قد فقدت نحو 40% من قيمتها منذ بداية العام، بعدما ضاعف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الجمعة الماضي، الرسوم الجمركية على واردات الألومنيوم والصلب التركية.