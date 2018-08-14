ولي العهد يبعث برقية عزاء ومواساة لرئيس الجمهورية الإيطالية

جدة(صدى):

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس سيرجيو ماتاريلا رئيس الجمهورية الإيطالية إثر انهيار جسر قرب مدينة جنوا ، وما نتج عن ذلك من وفيات واصابات.

وقال سمو ولي العهد: بلغني خبر انهيار جسر قرب مدينة جنوا ، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات ، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي وصادق المواساة ، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل .