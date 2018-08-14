وفاة عامل جديد بسبب أعمال ” قطر 2022 “

طلال الضوي(صدى):

توفى عامل جديد في استاد الوكرة، اليوم الثلاثاء، أثناء تأدية عمله، في المشاريع المرتبطة بمونديال قطر 2022

وقالت اللجنة المنظمة لكأس العالم 2022عبر بيان لها: وفاة عامل نيبالي يبلغ من العمر “23 عاماً”، وذلك أثناء تأدية عمله في موقع مشروع استاد الوكرة صباح يوم الثلاثاء.

وأكدت إحصاءات مجلس التوظيف الأجنبي النيبالي، على وفاة عامل نيبالي كل يومين في مواقع البناء بملاعب قطر التي يعمل فيها نصف مليون نيبالي.