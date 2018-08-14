انتشال فتاتين غرقا في أحد المنتجعات بحقل

محمود البلوي(صدى):

تعرضت فتاتين مساء اليوم الثلاثاء إلى الغرق بالقرب من احد المنتجعات السياحية بمحافظة حقل ، أثناء تواجدهن مع أسرتهن من أجل قضاء إجازة العيد في محافظة حقل، وتمكن مواطن من إنقاذ أحدهن.

تعود تفاصيل الواقعة عندما صادف تواجد مواطن يدعى عبدالله بطيحان لحظة غرق الفتاتين، فكان عمهما يستنجد بأي شخص يتمكن من السباحة لانقاذهما، فهرع المواطن فوجد احدى الفتاتين قد تم انتشالها وكانت مغمى عليها في حين الأخرى كانت غارقة في البحر فقفز نحو مكان غرقها وقامت بانتشالها .

وتم إجراء إسعافات أولية لهن، وقام عم الفتاتين بنقلهن على وجه السرعة إلى مستشفى حقل .

وكشفت مصادر مطلعة أن الحالة الصحية لاحدى استقرت، والأخرى دخلت في غيبوبة، ومازال الحالتين تخضعان لعناية ومتابعة طبية.