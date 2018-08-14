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هجن النايفات تكتسح أشواط منافسات اليوم الرابع لمهرجان ولي العهد للهجن

هجن النايفات تكتسح أشواط منافسات اليوم الرابع لمهرجان ولي العهد للهجن
الطائف(صدى):

اكتسحت هجن النايفات ممثلة بالقعود ” شهلول ” الأشواط الثلاثة الأولى للفترة المسائية للمرحلة التنشيطية الأولى في اليوم الرابع لمهرجان ولي العهد للهجن المقام على أرض الميدان التاريخي بمحافظة الطائف ، المخصصة لهجن الحقايق مفتوح – هام قعدان، بمسافة 3 كم، كما حازت على الأشواط الثاني والثالث خلال الفترة الصباحية .

وجاءت نتائج بقية أشواط الفترة المسائية على النحو التالي: ” الحصيني ” لناصر العصام، ” مصيحان ” لحشر الهاجري، “شاهين” لحسين اليامي، ” الساعي ” لفهيد بن بيشان، ” الكايد ” .

لسفر الشريف، ” فراع ” لطراد الشريف، ” ولد العور ” لمحمد الرشيدي، ” وعيل ” لصالح اليامي، ” شافي ” لجابر العصيمي، “مايحتاز” لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد، ” وقاد ” لسعد بن شريم، “السيف” لسعد بن شريم.

فيما جاءت نتائج الفترة الصباحية ، المتضمنة 30 شوطأ خصصت للهجن حقايق مفتوح – عام ” قعدان ” وجاءت نتائجها على النحو التالي : ” غزيلان ” لهجن الرئاسة، ” شهلول ” لهجن النايفات، ” شهلول ” لهجن النايفات، ” عجلان ” للشيخ مبارك بن خليفة آل ثاني ، ” شاهين ” لعبدالرحمن مشرف العجمي، ” الرهاوي ” لبطشان صالح اليامي، ” عجيب ” لماجد مسلط السبيعي، ” الكايد ” لعلي راشد المري، العمال لسالم حمد البطين، ” حنيش ” لمحمد راشد المزروعي ، “مياس” لسعد محمد المري، ” الخليجي ” لعلي عبدالله حويل المري، ” هم ” لفيصل طالب بن شريم،
” البحر ” لمحمد علي المري، ” الجذاب ” لحمّاد دحل الشمري، ” الوسمي ” لعلي بن طالب المري، ” نهاب ” لسعيد مظفر العامري، ” نوماس ” لسعيد محمد علي المري، ” صوغان ” لسعيد محمد علي المري ، ” شاهين” لشاهر عابد الشمري، ” عجيب ” لسليمان عبدالله ابوثنين، ” الرهاوي ” لطالب سعود الفهادي، ” فجاج ” لمبارك فهيد المري، ” منصا ” لراشد طالب بن شريم، “الحنيش” لحاسن سعد القرشي ، ” شاهين ” لراشد طالب بن شريم، ” الذيب ” لحشان صالح آل منجم، “الجذاب” لحشر ظفر الهاجري، “مهيض” لعبدالعزيز طالب المري، ” ساروت ” لـلاهوم راشد بن طالب.


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