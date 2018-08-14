السعودية للكهرباء توضح طريقة إلغاء الاشتراك في برنامج تيسير‎

علي القحطاني(صدى):

أوضحت الشركة السعودية للكهرباء، طريقة إلغاء الاشتراك في برنامج “ تيسير ” ، المُصمّم للمشتركين الذين قد يواجهون صعوبة في تسديد فواتيرهم.

وقالت الشركة إنه يتم إلغاء الاشتراك التلقائي من خلال تطبيق الكهرباء، على الأجهزة الذكية، بالدخول على التطبيق والضغط على أيقونة الفواتير ومن ثم اختيار خدمة الفاتورة الثابتة/ برنامج تيسير ثم إدخال رقم الحساب والضغط على إلغاء الاشتراك.

وأضافت : يمكن إلغاء الاشتراك من خلال موقع الشركة، أو مركز خدمة المشتركين 920001100، أو إرسال رقم الاشتراك إلى حساب “ العناية بالمشتركين ” بتويتر، فيما أوضحت الشركة أن الاشتراك التلقائي في “تيسير” لا يترتب عليه أي التزامات، ويمكّن المشترك من متابعة السداد بانتظام.