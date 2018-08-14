وفاة وإصابة 12 سعودي في حادث مروع بسلطنة عمان

مسقط(صدى):

وقع حادث تصادم مروع، في محافظة الوسطى بسلطة عمان، ما أدى إلى وفاة 7 أشخاص وإصابة 5 أخرين جميعهم سعوديون.

وأعلنت الشرطة العمانية في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” ، أن الحادث وقع بين سيارتين في ولاية هيما بالمحافظة، حيث توفي سبعة أشخاص وأصيب 5 أخرين بإصابات بين المتوسطة والبليغة جميعهم سعوديون، وتم نقلهم إلى مستشفى هيما ونزوى المرجعي.

يذكر أن محافظة الوسطى تقع في قلب الصحراء بالمنطقة الوسطى من سلطنة عمان بين الحدود السعودية وعمان وتتوسط المسافة تقريباً بين مسقط وصلالة حيث تبعد عن مسقط حوالي 540 كيلومتراً، وعن محافظة ظفار حوالي 500 كيلومتراً.