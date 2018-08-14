مراهق يذبح شقيقته وزوجها!

واشنطن(صدى):

عثرت الشرطة المحلية في ولاية جورجيا الأمريكية، على جثة امرأة داخل منزلها في عثر على جثة زوجها بالقرب من منزل الجيران.

ورجَّح المحققون أن السبب وراء وجود جثة الرجل بالقرب من منزل الجيران، هو سعي الضحية لطلب المساعدة من جيرانه، لكن الجاني قتله على بعد 5 خطوات من الباب.

وتشتبه الشرطة، في شقيق المرأة الشابة، مايكل باربر، البالغ من العمر 16 عامًا، متوقعة أن يكون هو من قام بالجريمة الوحشية، حيث إنه تناول العشاء مع أخته وزوجها عشية المأساة.

وأوقفت الشرطة، المراهق بعد مطاردة ساخنة، ووجهت إليه تهمة القتل المزدوجة، فيما لا تزال تحقق في دوافع الجريمة الدموية الغامضة.