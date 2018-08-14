ولي العهد يجري اتصالاً هاتفيًا برئيس الوزراء الباكستاني

جدة(صدى):

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًا، بدولة رئيس الوزراء الباكستاني السيد عمران خان.

وعبر سمو ولي العهد خلال الاتصال عن التهنئة للسيد عمران خان بمناسبة انتخابه رئيساً لمجلس الوزراء الباكستاني، متمنيا لباكستان التقدم والازدهار تحت قيادة دولته.

من جهته عبر رئيس وزراء باكستان عن شكره لسمو ولي العهد على تهنئته، مؤكداً حرصه على تطوير العلاقات بين المملكة وباكستان في مختلف الجوانب.