جمعية (إنسان) تنفق أكثر من 1.700.000على مشروع الأضاحي لهذا العام

محمد السعران(صدى):

وقعت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض (إنسان) اتفاقية مع إحدى الشركات الوطنية المتخصصة في تسويق اللحوم ،لتأمين (1500 ) أضحية ، بمبلغ إجمالي تجاوز (1.750.000) ريالًا .

واشتملت الاتفاقية على تأمين الأضاحي من النوع (نعيمي بلدي ذكور ) سليمة صحيًا ومجازة شرعًا، بوزن لا يقل عن 17 كيلو غرامًا بعد الذبح بسعر (1150 ) للذبيحة شاملة الذبح والسلخ والنقل والتوزيع ، على أن تتولى الشركة عملية الذبح صباح يوم العيد.

كما ستقوم الشركة المتعهدة بتوزيع 1100 ذبيحة على الأسر المستفيدة في فروع مدينة الرياض، من خلال البطاقات الإلكترونية الخاصة بأسر الجمعية. ابتداءً من ثالث أيام عيد الأضحى المبارك من الساعة الثامنة صباحا لغاية العاشرة مساء. بواقع نصف ذبيحة لكل أسرة .

ذلك عبر معارض ومنافذ بيع الشركة المنتشرة في العاصمة/ وهي كالتالي: ( معرض الربوة، الروضة ،العليا، البديعة، ومعرض الشفا )

أما فروع الجمعية في محافظات منطقة الرياض، وعددها 14 فرعًا ، فسوف تقوم الشركة بتأمين ( 400 ) أضحية ، ونقلها بسيارات مبردة مخصصة لنقل اللحوم .

وقد شكلت الجمعية لجنة للإشراف على التنفيذ والتحقق من مطابقة الأضاحي للمواصفات الشرعية، ومعاينة الأضاحي قبل ذبحها.

ودعت الجمعية الميسورين والراغبين في توكيلها بمبلغ الأضحية إلى زيارة أقرب فرع من فروعها أو إيداع المبلغ في حسابات الجمعية مع أهمية إرسال صورة الإيصال البنكي على واتس أب 0555249104 وذلك لتأكيد استلام مبلغ الأضحية. علما بأن الجمعية أتاحت الجمعية للمضحي أخذ جزء من أضحيته .

يشار إلى أن جمعية إنسان تنفذ مشروع الأضاحي سنويًا، بهدف إدخال الفرح والسرور إلى نفوس الأيتام ومشاركتهم هذه المناسبة السعيدة بطريقة حديثة في التوزيع حفاظًا على مشاعر الأسر ،. حيث تسعى (إنسان) للبحث عن أفضل الطرق والوسائل لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين.