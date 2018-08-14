امرأة تدفع زوجها لإشعال النار في نفسه

القاهرة(صدى):

وقعت مشادة كلامية بين زوج مصري وزوجته، بسبب خلافات بينهما، مما أدى إلى قيامه بإشعال النيران في نفسه.

وتفصيلا؛ نشب خلافًا بين عامل مصري وزوجته، تطورت لمشادة كلامية بينهما، أشعل على أثرها العامل النار في نفسه، ما دفع الزوجة للاستغاثة بالجيران وتم استدعاء سيارة الإسعاف، ونقله للمستشفى للعلاج.

تلقت الأجهزة الأمنية المصرية بمحافظة الغربية إخطارًا من من مستشفى طنطا الجامعي، بوصول المدعو العامل البالغ من العمر 45 سنة، مصابًا بحروق شديدة، وحالته خطرة.

وأكد شهود عيان على الحادثة أن الزوجين دائمين الشجار رغم أنهما متزوجان حديثًا.