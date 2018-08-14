سعر كتاب فيراري اغلى من سعر سيارة كامري

أميرة خالد(صدى):

سيصل أخيراً كتاب فيراري الحصري للسوق في أكتوبر المقبل وتبلغ تكلفته الخرافية 30 ألف دولار وهو سعر يفوق سعر سيارة تويوتا كامري جديدة ويحوى الكتاب 514 صفحة من الصور والمعلومات التي تأتي من أرشيف شركة فيراري مباشرة ، فيما تم تصميم بحامل وغطاء يبدو كما لو كان محرك V12 وحتى نظام العادم المتوفر في حامل الكتاب مأخوذ من سيارة سباقية من الشركة من فترة الستينات.

والكتاب والحامل الخاص به جذابين للغاية وتستعد الشركة لانتاج 250 نسخة فقط منهما ولجعل هذه النسخ من الكتاب أكثر حصرية فكل نسخة ستحمل توقيع رئيس فيراري جون الكان وابن انزو فيراري ، بيرو فيراري وتوقيع رئيس الشركة التنفيذي السابق الراحل سيرجيو مارشيوني . كما يوجد تطريز على الغلاف الجلدي للكتاب كما في بعض سيارات الشركة .

وداخل الكتاب توجد صور لم ترى من قبل ووثائق مختلفة للشركة تسجل تاريخها وأسطورتها. كما توجد نسخة من الكتاب بنفس الغطاء ولكن بدون الحامل بسعر 6000 دولار وسيقتصر انتاجها على 1697 نسخة وتأتي بتوقيع بيرو فيراري فقط.