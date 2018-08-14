بالفيديو.. الجنود بالحد الجنوبي يكبرون في كل الجبهات والمواقع التي يتواجدون بها

نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو، جنود الحد الجنوبي وهم يحييون سنة التكبير في كل الجبهات والمواقع التي يتواجدون بها اقتداءاً بسنة الرسول محمد صلى الله علية وسلم.

وحاز الفيديو على إعجاب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال أحدهم تعليقًا على الفيديو : اسال الله ان ينصركم ويثبت اقدامكم وان يجازيكم عنا خير ما يجزي به عباده الصالحين.