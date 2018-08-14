بالفيديو.. الجنود بالحد الجنوبي يكبرون في كل الجبهات والمواقع التي يتواجدون بها
أظهر مقطع فيديو، جنود الحد الجنوبي وهم يحييون سنة التكبير في كل الجبهات والمواقع التي يتواجدون بها اقتداءاً بسنة الرسول محمد صلى الله علية وسلم.
وحاز الفيديو على إعجاب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال أحدهم تعليقًا على الفيديو : اسال الله ان ينصركم ويثبت اقدامكم وان يجازيكم عنا خير ما يجزي به عباده الصالحين.
فهد[ عدد التعليقات: 1961 ] نشر منذ 58 دقيقة
الله معكم وينصركم
فيصل[ عدد التعليقات: 1478 ] نشر منذ 58 دقيقة
الله يحمكيم يا ابطال
ابن البلد[ عدد التعليقات: 358 ] نشر منذ 48 دقيقة
الله ينصركم ويثبت أقدامكم
alfahd42[ عدد التعليقات: 18030 ] نشر منذ 31 دقيقة
الله معكم وينصركم الله يحمكيم يا ابطال