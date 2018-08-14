الخطوط السعودية تعتذر عن تعطل الرحلات.. وتوضح السبب

عادل الحربي (صدى):

أوضحت الخطوط السعودية أنه نظرا لتعطل نظام تخطيط الرحلات الجوية، والذي أثر على انتظام عدد من الرحلات اليوم (الثلاثاء) 14 أغسطس، فقد بادرت الخطوط السعودية باتخاذ التدابير اللازمة لاحتواء الوضع والحد من الآثار الناجمة عن هذا العطل، وتم استخدام الأنظمة البديلة لتسيير الرحلات.

وأكدت في بيان لها اليوم أنها فعلت غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة الوضع عن كثب واتخاذ المزيد من التدابير متى ما اقتضت الضرورة ذلك.

وأعتذرت الخطوط السعودية لضيوفها الذين تأثرت رحلاتهم جراء هذا العطل المفاجئ، مؤكدة أن الجهود متواصلة لمعالجة نظام تخطيط الرحلات وعودة انتظامها في مواعيدها المحددة.