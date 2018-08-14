وزارة الدفاع ممثلة بقواتها المسلحة تسخّر جميع إمكاناتها لخدمة ضيوف الرحمن في موسم الحج

الطائف(صدى):

تشارك وزارة الدفاع بقواتها المسلحة في موسم حج هذا العام 1439هـ، بتسخير جميع خدماتها لخدمة ضيوف الرحمن في منطقة الحرم المكي والمشاعر المقدسة للمساهمة في الحفاظ على أمن وسلامة وراحة حجاج بيت الله الحرام، وذلك انطلاقاً من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله- , حيث تستضيف وزارة الدفاع منسوبي قوات التحالف المشاركين في عاصفة الحزم وإعادة الأمل لأداء مناسك الحج لهذا العام 1439هـ وذلك بتذليل جميع العقبات وتسخير الإمكانات كافة التي تسهم في أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة، بالإضافة إلى استضافة أسر ذوي الشهداء والمصابين المشاركين في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل من قوات دول التحالف.

ومن جانب آخر تستعد القوات البحرية بمجموعة من الغواصين بكامل تجهيزاتهم مزودين بقوارب مطاطية للإسهام في عمليات البحث والإنقاذ تحسباً لهطول الأمطار ووصول السيول إلى المشاعر المقدسة بالإضافة إلى المساندة في المنافذ البحرية.

كما تقوم القوات البرية بتجهيز قوة من الشرطة العسكرية للمساندة في عملية حفظ النظام وإدارة وتنظيم حركة المشاة وتجمعات الحشود بالإضافة إلى قوة تدخل سريع ، وتساند في عمليات التطهير الميداني وعمليات الكشف وإزالة المواد الخطرة .

وتساند القوات الجوية بسرايا الأمن والحماية في المطارات وحفظ النظام وتغطية المنافذ الجوية بفنيين للكشف عن المواد الخطرة، وتوفير الطائرات اللازمة لتنفيذ الخطة الأمنية تحسباً لأي طارئ وتوفير الطائرات للتغطيات الإعلامية.

من جانبها أكملت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة كامل استعداداتها الصحية بطاقة استيعابية تجاوزت ( 600 ) سرير وتوفير كل إمكاناتها الصحية والوقائية وطاقتها البشرية والفنية والتقنية لحجاج بيت الله الحرام من خلال خدمات صحية متكاملة بمستشفى القوات المسلحة والمستشفيات الميدانية المتنقلة ومراكز إسعافية ثابتة ومتحركة متعددة في المشاعر المقدسة إضافةً إلى العديد من المستوصفات ومراكز اسعاف ضربات الشمس والإجهاد الحراري وعدد من الفرق الراجلة في كل من منى وعرفات ومزدلفة بالإضافة لتواجد طائرات الإخلاء الطبي الجوي العامودي والنفاث على مدار الساعة لنقل الحالات الطارئة لمستشفيات القوات المسلحة في جميع المناطق.

فيما تقدم الإدارة العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة خدمات لضيوف الرحمن من خلال استضافه كبار العلماء والدعاة وتقديم الإرشاد الديني وتوزيع الرسائل والمطبوعات والمطويات التي تحتوي على توضيح مسائل وأعمال النسك إضافة إلى بث رسائل توعوية لضيوف الرحمن.

وتقوم الإدارة العامة لشؤون المتقاعدين بتنفيذ الترتيبات اللازمة لاستضافة أسر الشهداء والمصابين في أداء مناسك الحج وتسخير جميع الإمكانيات من أجل راحتهم لأداء مناسك حجهم بكل يسر وطمأنينة وتأمين جميع الاحتياجات لهم.

كما تقوم إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي للقوات المسلحة بإنهاء كافة الإجراءات التنسيقية لضيوف الوزارة مع الجهات ذات العلاقة، وإعداد التغطيات الإعلامية بشكل يومي خلال موسم الحج لإبراز مهام وجهود القوات المسلحة في خدمة ضيوف الرحمن من خلال التواصل مع كافة وسائل الإعلام المتاحة.