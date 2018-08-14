” البيئة ” تؤكد حرصها على تطبيق الاشتراطات الصحية على المواشي الحية قبل الاستيراد

الرياض(صدى):

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة, حرصها واهتمامها بسلامة المواشي الحية القادمة من خارج المملكة، وذلك من خلال وجود عدة محاجر بيطرية في دول المصدر تعود ملكيتها للمملكة لتطبيق الاشتراطات الصحية على المواشي الحية في كل دولة حسب وضعها الصحي الوبائي.

وأشار مدير فرع الثروة الحيوانية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور عبدالمانع الخيبري, إلى أنه تم إنشاء المحاجر البيطرية في دول المصدر بعد دراسة من قبل خبراء في منظمات دولية، حيث يتم حجر الحيوانات الحية لمدة لا تقل عن (21) يوما يتم خلالها مراقبة الحيوانات وأخذ العينات للكشف ضد الأمراض المستهدفة، وكذلك إعطاء التحصينات اللازمة التي تفي بمنع دخول هذه الأمراض.

يذكر أن الوزارة قد أتمت استعداداتها المبكرة لموسم حج هذا العام بتوفير الكوادر البيطرية المتخصصة التي تعمل على مدار الساعة لفحص الأغنام الواردة عن طريق ميناء جدة الإسلامي والتأكد من سلامتها بالكشف ظاهريًا ومخبريًا وإنشاء نقاط تفتيش على مداخل العاصمة المقدسة بكوادر متخصصة تعمل على مدار الساعة أيضًا لمنع دخول أي أغنام إلا بعد التأكد من مصدرها وسلامتها.