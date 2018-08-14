غضب الجماهير بعد مخالفة صلاح لقانون المرور

ماجد محمد(صدى):

رصدت صحيفة بريطانية ردود فعل الجماهير الإنجليزية على واقعة مخالفة لاعب ليفربول، النجم المصري محمد صلاح، لقانون المرور، بعدما استخدم هاتفه أثناء القيادة.

وأعرب بعض الجماهير عن غضبهم من تصرف صلاح، مطالبين بالقبض عليه لاستخدامه هاتفه أثناء القيادة.

وقال أحدهم : يستخدم هاتفه أثناء القيادة، بالتأكيد هذا خطأ، خاصة عندما يكون في محيط سيارته أطفال صغار.

وأضاف آخر : ماذا عليه أن يفعل، هو على الطريق الرئيس يقود سيارته، إذا توقف سيتم محاصرته وسيحدث زحام حوله، رغم ذلك لا يجب عليه استخدام هاتفه.