غضب الجماهير بعد مخالفة صلاح لقانون المرور
رصدت صحيفة بريطانية ردود فعل الجماهير الإنجليزية على واقعة مخالفة لاعب ليفربول، النجم المصري محمد صلاح، لقانون المرور، بعدما استخدم هاتفه أثناء القيادة.
وأعرب بعض الجماهير عن غضبهم من تصرف صلاح، مطالبين بالقبض عليه لاستخدامه هاتفه أثناء القيادة.
وقال أحدهم : يستخدم هاتفه أثناء القيادة، بالتأكيد هذا خطأ، خاصة عندما يكون في محيط سيارته أطفال صغار.
وأضاف آخر : ماذا عليه أن يفعل، هو على الطريق الرئيس يقود سيارته، إذا توقف سيتم محاصرته وسيحدث زحام حوله، رغم ذلك لا يجب عليه استخدام هاتفه.
فيصل[ عدد التعليقات: 1478 ] نشر منذ 1 ساعة
من الممكن ان يكون حدث شئ ضروري اجبره على الرد
نوير[ عدد التعليقات: 1211 ] نشر منذ 1 ساعة
لديهم ما في شئ بيعلو على النظام
براغى[ عدد التعليقات: 696 ] نشر منذ 14 دقيقة
اهم اسباب تقدم الغرب احترامهم للنظام ولا احد فوق القانون