منتخبا القدم واليد يدشنان غداً مشاركة المملكة في دورة الألعاب الآسيوية ” جاكرتا 2018 “

الرياض(صدى):

يدشن منتخبا القدم واليد غداً مشاركة المملكة في دورة الألعاب الآسيوية الـ18 التي تفتتح رسمياً في العاصمة الإندونيسية جاكرتا يوم السبت المقبل الموافق 18 أغسطس الجاري وتستمر حتى 2 سبتمبر المقبل بمشاركة أكثر من 11 ألف رياضي يمثلون 45 دولة آسيوية يتنافسون في 40 مسابقة.

وسيلتقي الأخضر الأولمبي مع نظيره الإيراني عند الـ12 ظهراً بتوقيت المملكة على استاد ويباوا موكتي في العاصمة الإندونيسية جاكرتا لحساب المجموعة السادسة التي تضم إلى جانبهما منتخبا كوريا الشمالية وميانمار.

واستعد المنتخب السعودي للمنافسات عبر 5 مراحل إعدادية تمثلت الأولى في معسكر داخلي بمحافظة جدة منتصف شهر مارس الماضي أعقبه معسكران في الرياض ودبي في الأول من مايو الماضي قبل أن ينتقل لجمهورية التشيك بمعسكر امتد لـ 18 يوماً في شهر يوليو المـاضي، وأخيراً انتقل لماليزيا في المرحلة الأخيرة من الإعداد قبل أن يحط رحاله في العاصمة الإندونيسية جاكرتا السبت الماضي.

كما يفتتح المنتخب السعودي لكرة اليد غداً مشاركته في الدورة بمواجهة نظيره منتخب هونج كونج على صالة بوبكي في سيبوبور ” شرق جاكرتا ” عند الـ12 ظهراً بتوقيت المملكة ضمن منافسات الجولة الثانية لحساب المجموعة الثالثة التي تضم إلى جانبهما ” المستضيف ” إندونيسيا , فيما جاءت منتخبات ماليزيا وقطر وإيران في المجموعة الأولى، وكوريا الجنوبية واليابان وباكستان في المجموعة الثانية، وضمت المجموعة الرابعة كلاً من منتخبات البحرين والصين تايبيه والهند والعراق.

وستلعب منافسات كرة اليد بالدورة في دور المجموعات التمهيدي بنظام الدوري من دور واحد، على أن يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة في الدور التمهيدي إلى الدور الرئيس، الذي سيتم فيه توزيع المنتخبات إلى مجموعتين تضم كل منهما 4 منتخبات، وتلعب بنظام الدوري من دور واحد أيضاً، ويتأهل منها المتصدر والوصيف للدور نصف النهائي، والفائزان في مباراتي الدور نصف النهائي سيتنافسان على ذهبية منافسات كرة اليد بالدورة .

وكان أخضر اليد قد استعد للمعترك الآسيوي على مرحلتين الأولى في ” الدمام ” والثانية في جمهورية سلوفينيا اختار من خلالهـا المدير الفني للأخضر الإسباني ” اورتيغا ” 16 لاعباً لتمثيل المنتخب وهم: حسن الجنبي، ومهدي آل سالم، وعلي آل إبراهيم، وصادق المحسن، وأحمد العلي، ومحمد آل سالم، ومحمد الزاير، ومنير أبوالرحى، وهشام العبيدلي، وعباس الصفار، وعبدالله حماد، ومحمد النصفان، ومجتبى آل سالم، وعبدالله آل عباس، ومحمد آل عباس، وعبدالعزيز ردة.