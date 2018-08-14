” الاتصالات السعودية ” تنقل مباراة الهلال والإتحاد عبر قنوات جديدة

نواف السالم(صدى):

أعلنت شركة الاتصالات السعودية نقل ‎كأس السوبر السعودي بين فريقي الهلال و ‎الاتحاد عبر تطبيق دوري بلس، وخدمة النقل التلفزيوني جوي TV، والقناة الرياضية السعودية، وقناة روتانا خليجية.

جاء ذلك خلال تغريدة للاتصالات السعودية تضمنت: ” ‏احتفاءا بإنطلاق الموسم الرياضي الكروي 2018-209 سيتم نقل مباراة ‎كأس السوبر بين فريقي الهلال والإتحاد بشكل مفتوح للجميع عبر خيارات متعددة وجديدة وتشمل:

تطبيق دوري بلس، خدمة التلفزيون التفاعلي جوي TV، قناة السعودية الرياضية، قناة روتانا خليجية ” .