” الاتصالات السعودية ” تنقل مباراة الهلال والإتحاد عبر قنوات جديدة
أعلنت شركة الاتصالات السعودية نقل كأس السوبر السعودي بين فريقي الهلال و الاتحاد عبر تطبيق دوري بلس، وخدمة النقل التلفزيوني جوي TV، والقناة الرياضية السعودية، وقناة روتانا خليجية.
جاء ذلك خلال تغريدة للاتصالات السعودية تضمنت: ” احتفاءا بإنطلاق الموسم الرياضي الكروي 2018-209 سيتم نقل مباراة كأس السوبر بين فريقي الهلال والإتحاد بشكل مفتوح للجميع عبر خيارات متعددة وجديدة وتشمل:
تطبيق دوري بلس، خدمة التلفزيون التفاعلي جوي TV، قناة السعودية الرياضية، قناة روتانا خليجية ” .
فيصل[ عدد التعليقات: 1478 ] نشر منذ 1 ساعة
بالتوفيق للهلال