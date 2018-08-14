زوج يذبح زوجته والعائلة تتكتم

مليكة فؤاد(صدى):

تحقق الشرطة المغربية، مع رجل متهم بذبح زوجته؛ للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.

وتشير المعلومات الأولية، إلى أن الزوج أقدم على هذا الأمر؛ لشكه في خيانة زوجته له وبالتالي حدوث مشاكل عائلية بينهم.

وأوضحت المعلومات، إلى أن الزوجين ينتمان لعائلة واحدة، وبالتالي فإن الأسرة تحاول التكتم وعدم الكشف عن تفاصيل الواقعة، والتي راح ضحيتها الزوجة وأصيب ابنها وقريب لها.