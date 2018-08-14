مسجد عبدالله هاشم يكرم كبار السن الناجحين في اختبارات القرآن

نايف السالم(صدى):

احتفت حلقات مسجد عبدالله هاشم بمركز اشراف البلد بطلابها الذين اجتازوا اختبارات جمعية خيركم بجدة في فروع القرآن الكريم بتفوق، و الطلاب الذين انتهوا من مقرر القاعدة النورانية من بينهم 7 من حلقة كبار السن الذين نجحوا في اختبار الجزء الأول من القرآن .

وشمل اللقاء الذي ابتدأ بتلاوة مباركة من كتاب الله كلمة توجيهيه من خطيب الجامع الدكتور بدر الدوسري أشاد فيه بحلقة كبار السن وهمتهم العاليه وقراءة لأحد الطلاب المجتازين لمقرر القاعدة النورانيه.

وفي ختام الحفل كرم إمام وخطيب الجامع والمشرف على حلقات القرآن الطلاب من كبار السن والصغار متمنين لهم دوام التوفيق وأن يكونوا من أهل الخيرية.