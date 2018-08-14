في مشهد مهيب.. تكبيرات عقب عفو مواطن عن قاتل ابنه بالخرج

علي القحطاني (صدى):

أعلن أحد المواطنين في محافظة الخرج، صباح اليوم الثلاثاء، عن العفو عن قاتل ابنه في ساحة القصاص بالمحافظة، وسط علاء الأسوات بالتكبير والتهليل في مشهد مهيب تهتز له القلوب.

ودعا الكثير من الحاضرين الذين كان في مقدمتهم مدير شرطة الخرج العقيد منيف بن زايد العتيبي وعدد كبير من أعيان محافظة الخرج؛ لوالد القتيل بالخير والأجر الكبير جراء هذا العفو؛ حيث كان مقررًا تنفيذ الحكم الشرعي وسط حضور أمني كثيف في ساحة القصاص جوار جامع الملك عبدالعزيز وسط المحافظة، إلا أن عفو المواطن سبق التنفيذ.

ويذكر، أنه تعود القضية إلى عدة سنوات حيث قُتل ابن المواطن وحاول أهل الخير إقناع الأب بالتنازل عن القصاص وقُدّمت له الكثير من المطالبات لكنه رفض التنازل وقتها، ليعلن في ساحة القصاص تنازله لوجه الله تعالى.