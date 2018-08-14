في مشهد مهيب.. تكبيرات عقب عفو مواطن عن قاتل ابنه بالخرج
أعلن أحد المواطنين في محافظة الخرج، صباح اليوم الثلاثاء، عن العفو عن قاتل ابنه في ساحة القصاص بالمحافظة، وسط علاء الأسوات بالتكبير والتهليل في مشهد مهيب تهتز له القلوب.
ودعا الكثير من الحاضرين الذين كان في مقدمتهم مدير شرطة الخرج العقيد منيف بن زايد العتيبي وعدد كبير من أعيان محافظة الخرج؛ لوالد القتيل بالخير والأجر الكبير جراء هذا العفو؛ حيث كان مقررًا تنفيذ الحكم الشرعي وسط حضور أمني كثيف في ساحة القصاص جوار جامع الملك عبدالعزيز وسط المحافظة، إلا أن عفو المواطن سبق التنفيذ.
ويذكر، أنه تعود القضية إلى عدة سنوات حيث قُتل ابن المواطن وحاول أهل الخير إقناع الأب بالتنازل عن القصاص وقُدّمت له الكثير من المطالبات لكنه رفض التنازل وقتها، ليعلن في ساحة القصاص تنازله لوجه الله تعالى.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 51955 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يرحم المقتول ، ويجزى من عفى عن القاتل خيراً ,, آمين ,,
ابو محمد٢[ عدد التعليقات: 33 ] نشر منذ 2 ساعتين
هنيئاً لصاحب العفو اختياره الوقت المبارك في عشر ذي الحجه ، اسأل الله ان يعوض المقتول بالجنه وان يرزق والده من خيري الدنيا والآخره
فهد[ عدد التعليقات: 1961 ] نشر منذ 1 ساعة
العفو عند المقدرة
فيصل[ عدد التعليقات: 1478 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يجازيه كل خير
نوير[ عدد التعليقات: 1211 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يرحمه ويغفرله
الجوهرة[ عدد التعليقات: 1211 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يجازيك الخير عن ما فعلت
تركي[ عدد التعليقات: 145 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يرحمه ويصبرك
ابو فيصل[ عدد التعليقات: 1478 ] نشر منذ 50 دقيقة
الله اكبر الله اكبر
الله يعفو عنا جميعا
ابوطيف[ عدد التعليقات: 123 ] نشر منذ 49 دقيقة
الله يرحمه ويغفرله ويصبر والده يارب العالمين
alfahd42[ عدد التعليقات: 18030 ] نشر منذ 33 دقيقة
لله يرحم المقتول ، ويجزى من عفى عن القاتل خيراً ,, آمين ,,ويصبر اهله