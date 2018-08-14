” السديس ” يكشف ما يفعله خادم الحرمين يوميا قبل الذهاب إلى نومه
صرح الدكتور عبدالرحمن السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بأن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، لا ينام كل ليلة قبل الاطمئنان على الحرمين الشريفين.
واستند ” السديس ” في ذلك على ما قاله الملك سلمان العام الماضي ” إنني لا أنام يوميًا حتى أطمئن على المسجد الحرام والمسجد النبوي، وأدعو الله كل ليلة أن يحفظ الحرمين الشريفين ويسلمهما ” .
وفي ذات السياق، أبان ” السديس ” أن الملك سلمان وجه بانطلاق جميع المشاريع التنموية والتطويرية فور الانتهاء من موسم الحج لهذا العام، بالإضافة لتضليل جميع ساحات الحرم؛ لينعم الزائر بالظل وهو يؤدي شعيرته.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 51954 ] نشر منذ 1 ساعة
حفظ الله ملكنا الغالي ، خادم الحرمين الشريفين وادامه سنين عديده ,, آمين ,,
ابن البلد[ عدد التعليقات: 355 ] نشر منذ 58 دقيقة
الله يحفظ ملكنا ويحفظ مملكتنا الغالية على قلوبنا
الأخطبوط[ عدد التعليقات: 54 ] نشر منذ 18 دقيقة
اللهم احفظ خادم الحرمين سلمان بن عبدالعزيز ووفقه لكل ما تحبه وترضاه وسدد خطاه وبارك له في عمره وارفع درجته ويسر امره واجزيه خير الجزاء اللهم أحفظه من شر الأشرار و كيد الفجار و احفظه آناء الليل و أطراف النهار. اللهم خذ بيده اللهم احرسه بعينيك التى لا تنام . اللهم و اصلح بطانته وخذ بيده واعنه على عمل الخيرات . اللهم واجعله ذخراً للإسلام والمسلمين اللهم انك قلت وقولك الحق ادعوني استجب لكم اللهم فهذا الدعاء ومنك الاجابه .