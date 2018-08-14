” السديس ” يكشف ما يفعله خادم الحرمين يوميا قبل الذهاب إلى نومه

نايف السالم(صدى):

صرح الدكتور عبدالرحمن السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بأن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، لا ينام كل ليلة قبل الاطمئنان على الحرمين الشريفين.

واستند ” السديس ” في ذلك على ما قاله الملك سلمان العام الماضي ” إنني لا أنام يوميًا حتى أطمئن على المسجد الحرام والمسجد النبوي، وأدعو الله كل ليلة أن يحفظ الحرمين الشريفين ويسلمهما ” .

وفي ذات السياق، أبان ” السديس ” أن الملك سلمان وجه بانطلاق جميع المشاريع التنموية والتطويرية فور الانتهاء من موسم الحج لهذا العام، بالإضافة لتضليل جميع ساحات الحرم؛ لينعم الزائر بالظل وهو يؤدي شعيرته.