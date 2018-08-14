التفكر والتدبر في الحياة عباده

التفكر في الحياة والتدبر عباده أمرنا الله بها لنشاهد ونتدبر ونتفكر ونزداد إيمانا ويقينا بالله الواحد الأحد الخالق البارئ المصور، ومن التفكر في هذه الحياة السُنَّن والأسس التي أقام الله عليها الحياة، والفطرة التي فطر الناس عليها؛ سُنَّة ماضية بمضاء الحياة، لا تتبدل ولا تتغير إلا بأسبابها التي سخرها الله بأبداعه ونظامه في هذا الكون ؛ ومن هذه الأنظمة الكونية التي نحسها ونشعر بها ونشاهدها التفاضل والتفاوت في الحياة المادية والمعنوية وغيرها بالشمولية الكاملة لكل من على هذا الكون .فلقد فضل الله مثلا في الأماكن. فمكة المكرمة والمدينة المنورة من أفضل القرى على هذه الأرض ، وكذلك فضل الجبال فجبل عرفة وأحد وغيرها من افضل الجبال و من أفضل الآبار والماء بئر زمزم ، وكذلك من حكمة الله فضل الملائكة بعضهم على بعض وكذلك فضل الانسان وكرمه على باقي مخلوقاته ومن ذلك فضل الرسل بعضهم على بعض وفضل نبينا محمد على الرسل فكانت رسالته خاتمة وشاملة للجميع ، وفضل البشر كذلك بعض على بعض وسخر ناس لناس وكذلك في السنوات القرون تفضيل فخير البشر من تواجد في القرن الذي وجد فيه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ،وفِي الأيام فضل يوم الجمعة على باقي الأيام ويوم عرفة ويوم عاشوراء ويوم الاثنين ويوم الخميس أيام مفضلة على باقي الأيام ، وفِي الليالي فضل ليلة القدر على باقي الليالي في العشر الاواخر من رمضان وكذلك فضل أفضل ليالي الدنيا التي أقسم بها ليالي عشر ذي الحجة ، وكذلك هناك تفضيل في الأشهر ففضل الأشهر الحرم على غيرها من الأشهر. والتفضيل. من الله كثير لمن أراد التدبر والتفكر حتى في القران فضل آيات على بعضها بالمميزات فسورة الفاتحة والبقرة والإخلاص والكافرون مثلا فضلها الله عن غيرها من السور وهناك أيضا تفضيل في الآيات فأية الكرسي وآخر آيتين من سورة البقرة فضلها مثلا بما فيها من الحفظ وهكذا ، وهناك تفضيل في الأذكار. والتسبيح والأوقات. وغيرها وتفضيل بين النباتات والحيوانات والاكل والشرب كلن مفضل بعضه على بعض والامر يطول في ذلك لمن أراد التفكر والتدبر في سَنَن الله ونظامه في هذا الكون ، واذا عرفنا ذلك فمن واجبنا ان نعظم شعائر الله ونستغل هذه الفضائل لنرتقي ونصل الي الجنة بسرعة ونزحزح عن النار وبعد نسموا ونرتقع الي أعلى درجات مع النبين والشهداء وحسن أولائك. رفيقا ،فالموفق من شعر وحس وتفكر وعرف الفضل بين الأماكن والليالي والأيام وعمل ليرتقي ويفضل بماقدم ويقدم

لحياته ،،،