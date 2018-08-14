بالفيديو.. رجل يوجه لكمة قوية لشاب أطال النظر في جسد صديقته

واشنطن(صدى):

وثق مقطع فيديو، عراك بين رجل وشاب، وتلقينه لكمة قوية، وذلك بعدما لاحظ الأول إطالته النظر في جسد صديقته، وذلك عند تواجدهما معه داخل متجر للإلكترونيات، يقع في كارولينا الشمالية بالولايات المتحدة.

وأظهر المقطع، الرجل وصديقته وهم منشغلين في الشراء مع البائع، وحين لاحظ استغراقه في جسد صديقته، ليثور غاضبًا، ويوجه للشاب لكمة قوية، أسقطت غطاء الرأس الخاص به، ويفر مسرعًا.