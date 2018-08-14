رانج روفر P400e تقدم بسعر 95.150 ألف دولار في أمريكا

واشنطن(صدى):

قدمت لاندروفر أول سيارتين بلوج ان هايبرد في الولايات المتحدة وهما رانج روفر P400e ورانج روفر سبورت P400e ، وكلاهما يأتي مجهز بنفس المحركات بقوة 398 حصان وبطارية سعة 13.1 كيلوواطساعة مع مدي تنقل كهربائي يقل عن 50 كم.

ويبدأ سعر رانج روفر P400e من 95.150 ألف دولار , ورانج روفر سبورت P400e من 78.300 ألف دولار مع تخفيض السعر بواقع 6000 دولار بسبب الحوافز الفيدرالية في أمريكا. وتشمل مواصفات نسخة رانج روفر P400e قدرة على التسارع في 6.4 ثانية ومدى تنقل كهربائي 51 كم ولكنه في الواقع قد يقل عن ذلك كما يتوفر للسيارة محرك رباعي الاسطوانات سعة 2 لتر بنزين بقوة 296 حصان ومحرك كهربائي بقوة 85 كيلوواط لتصل القوة الاجمالية الي 398 حصان وعزم الدوران 640 نيوتن متر.

كما تعمل السيارة بنظام دفع رباعي دائم وسرعة قصوى 220 كمساعة ويستغرق شحن السيارة ساعتين و45 دقيقة وتقدم البطارية بضمان لمدة 8 سنوات أو 100 ألف ميل.