وكيل العكايشي يؤكد عدم رغبتهم في تصعيد الأمر مع الاتحاد

نواف السالم(صدى):

كشف التونسي أنيس بن ميم؛ وكيل أعمال اللاعب أحمد العكايشي، مهاجم فريق الاتحاد لكرة القدم، عن عدم رغبتهم في تصعيد الأزمة مع العميد وتوصيلها إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” .

وأكد وكيل أعمال ” العكايشي ” أن لديهم أملًا كبيرًا في إدارة الرئيس نواف المقيرن؛ لإنهاء الأمر بشكل ودي تقديرًا للفترة الماضية التي قضاها اللاعب بينهم.

وأضاف: ” العكايشي؛ حقوقه محفوظة وسيحصل عليها، لكن نتمنى أن ينتهي الأمر في أقرب وقت، تفادياً لخيار أن تصل الأزمة إلى أروقة ” فيفا ” ، خاصة أن علاقة كبيرة يسودها الود والاحترام تربط اللاعب بجمهور الاتحاد، لذلك نتمنى من الإدارة مثلما قرّرت إبعاده في وقت سريع، أن تخالصه وتسلّمه مستحقاته بالسرعة نفسها. ”

ومن الجدير بالذكر، أنه قرّر المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز، الاستغناء عن خدمات العكايشي؛ وتعويضه بالبرازيلي رومارينهو؛ القادم من الجزيرة الإماراتي، وذلك قبل اللقاء المنتظر أمام الهلال في السوبر السعودي على كأس الهيئة العامة للرياضة، الذي تحتضنه لندن في 18 من الشهر الجاري.