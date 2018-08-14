ريال مدريد يلتقي أتلتيكو مدريد غدا لتحديد بطل كأس السوبر الأوروبي

الرياض(صدى):

يقص فريقا ريال مدريد ” بطل أوروبا ” وأتلتيكو مدريد ” حامل لقب الدوري الأوروبي ” يوروبا ليغ ” شريط الموسم القاري، عندما يلتقيان غداً العاصمة الأستونية تالين في مباراة كأس السوبر الأوروبية لكرة القدم .

وهذه المرة الرابعة من أصل آخر خمس نسخ يتواجه ناديان من إسبانيا، لكنها الأولى بين ناديين من مدينة واحدة وتحديدا العاصمة مدريد، بعد تتويج الريال بلقب المسابقة الأولى على حساب ليفربول الإنجليزي (3-1)، وأتلتيكو بلقب المسابقة الرديفة على حساب مرسيليا الفرنسي (3-صفر) في شهر مايو الماضي.

والتقى الفريقان تسع مرات في المسابقات الأوروبية، ففاز الريال 5 مرات وأتلتيكو مرتين وتعادلا مرتين، بيد أن أتلتيكو عجز حتى الآن عن الفوز على الريال في مباراة نهائية أو إقصائه من إحدى المسابقات.

وبعدما أصبح أول فريق يحرز لقب دوري أبطال أوروبا بنسخته الجديدة 3 مرات توالياً، يسعى ريال مدريد لأن يكون أول ناد يحرز لقب الكأس السوبر 3 مرات توالياً منذ انطلاقها عام 1972، علما بأنه خسرها مرتين في 1998 و2000. وبحال تتويجه غداً سيعادل الرقم القياسي المسجل باسم مواطنه برشلونة وميلان الإيطالي (5 ألقاب).

بدوره، يبحث أتلتيكو عن إحراز اللقب للمرة الثالثة بعد عامي 2010 و2012 على حساب إنتر الإيطالي وتشلسي الإنجليزي تواليا، بعدما حقق لقب الدوري الأوروبي.