أداء تويوتا كامري 2018 بالمبيعات سيمنعها من التحول إلى كروس أوفر

طوكيو(صدى):

مؤخرا، أعلنت فورد قتل غالبية سياراتها السيدان والهاتشباك بحلول 2020 وذلك يتضمنه فوكس وفيوجن وغيرها، على أن يتم استبدالهم بموديلات كروس أوفر، القصة نفسها لدى ميتسوبيشي حيث ستحول لانسر إلى كروس أوفر، إذا ما وضع تويوتا في هذه القصة؟

حسب تصريحات المحللين العالميين لأوتوموتيف نيوز، صانعة السيارات اليابانية لن تفعل ذلك، وهذا يتضمنه كامري 2018 متوسطة الحجم، إذ أن مبيعاتها قوية بأنحاء العالم، سواءً في الولايات المتحدة أو أوروبا أو الخليج.

في الفترة بين يناير-يوليو 2018، بيعت 205,106 وحدة كامري في الولايات المتحدة، ما يعني بأن مبيعاتها انخفضت بشكل محدود مقارنة بالسنوات الماضية عندما كانت السيدان تهيمن على مبيعات السيارات.

الجدير بالذكر أن كامري الجيل الثامن لم تكن مجرّد سيارة معاد تصميمها، حيث أنها استمرت بالحفاظ على جودة تويوتا المعتادة مع تقديم تجربة قيادة مثيرة والتي كانت عاملا رئيسيا في الترويج لها.