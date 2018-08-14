مباراة عالمية تجمع أساطير مصر والعالم بحضور جماهيري

ماجد محمد(صدى):

أعلن نجم منتخب مصر السابق والمحلل في قناة بيراميدز الفضائية أحمد حسام ” ميدو “، اليوم الثلاثاء، عن مباراة عالمية ودية تقام في مصر وتجمع بين أساطير مصر وأساطير العالم، لتكون هذه المباراة دعوة لعودة الجماهير.

وقال ” ميدو ” على حسابه الرسمي على ” تويتر “: ” بلدنا راجعة والجمهور راجع قريب وفِيه ماتش تمت الموافقة عليه بحضور كل نجوم العالم بين أساطير العالم وأساطير المنتخب المصري يوم 28 من شهر أكتوبر حضور ٧٠ ألفا من الجمهور “.

وأضاف ” يوم ١٠/٢٨ سنلعب انا وحازم وحسام وإبراهيم ورمزي والحضري وبركات وجمعه احمد حسن والسقا رضوان وعماره وشوقي وصبري ونجوم اخرين ضد فيجو وتوتي دروجبا ورونالدو كارلوس رونالدينهو وريفالدو وبالاك وكل نجوم العالم بحضور ٧٠ ألف متفرج “.