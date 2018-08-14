وصفة طبيعية لمحاربة الاكتئاب والقضاء عليه

هاريسبرج(صدى):

كشفت دراسة حديثة أجريت بجامعة بنسلفانيا ، عن وصفة طبيعية من شأنها تحد من الشعور العام بالاكتئاب والدونية، حيث قالت إن التخلص من القمامة وزراعة الأشجار وتحسين المناطق الفارغة تقلل الشعور بالاكتئاب.

وقالت يوجينا ساوث من جامعة بنسلفانيا إنها رأت الآثار النهائية للفقر على الصحة طوال الوقت، موضحة أن الإنسان لا يمكن الهروب من بيئته فهي تلازمه كل يوم وتؤثر على صحته البدنية والنفسية.

وأضافت يوجينا أن الأشخاص الذين يعيشون في بيئات فقيرة تؤثر ذلك عليهم سلبيًا، مشيرة إلى أن نشر الخضرة يعد وسيلة بسيطة وغير مكلفة لجعل البيئة المحيطة صحية.

وقسم الباحثون 541 منطقة فقيرة في فيلادلفيا لـ 3 مجموعات إما للتشجير أو التخلص من القمامة أو عدم التدخل بأي شكل.

وأزالت المجموعة المكلفة بالتشجير الحطام ومهدت الأرض لزراعة حشائش جديدة وبعض الأشجار كما قامت ببناء سور خشبي منخفض به فتحات.

وأجرى فريق البحث مقابلات مع 342 شخصا من سكان المناطق القريبة للحديث عن صحتهم النفسية مرتين خلال 18 شهرا قبل تدخل المجمعات وبعد إجراء التعديلات.

ولاحظ الباحثون تراجع في الشعور بالاكتئاب بنسبة 40% لدى من يعيشون قرب المناطق المقفرة التي انتشرت الخضرة فيها.