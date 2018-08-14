بالفيديو.. ” شباب ” يطلقون النار على طيور بحرية بأحد الشواطئ

عادل الحربي (صدى):

رصدت إحدى مقاطع الفيديو، قيام مجموعة من الشبان باصطياد طيور بحرية بأحد الشواطئ.

ووفقًا لما جاء بالفيديو، ظهر الشبان وهم يحملون السلاح في أيديهم ويطلقون النار على ” طيور ” كانت تقف على أحد الشواطئ؛ ليسقطونها جميعًا في المياه.

كما وثق المقطع فرحات وصرخات من الصائدين ومباركة مصور المقطع لهم، قائلاً: ” يعطيكم العافية يا شباب ” .

يُذكر أن المقطع أثار جدلاً بين نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي، معتبرين هذا الأمر إبادة جماعية للطيور.