بالفيديو.. ” شباب ” يطلقون النار على طيور بحرية بأحد الشواطئ
رصدت إحدى مقاطع الفيديو، قيام مجموعة من الشبان باصطياد طيور بحرية بأحد الشواطئ.
ووفقًا لما جاء بالفيديو، ظهر الشبان وهم يحملون السلاح في أيديهم ويطلقون النار على ” طيور ” كانت تقف على أحد الشواطئ؛ ليسقطونها جميعًا في المياه.
كما وثق المقطع فرحات وصرخات من الصائدين ومباركة مصور المقطع لهم، قائلاً: ” يعطيكم العافية يا شباب ” .
يُذكر أن المقطع أثار جدلاً بين نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي، معتبرين هذا الأمر إبادة جماعية للطيور.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 51955 ] نشر منذ 4 ساعات
اي اباده واي كلام ,,
,, خل الناس تتلغم ويعينون من الله خير ,,
,, لحم طير طازج ,,,
,, يعني إلا تحدونهم على الدجاج المجمد …………….؟
ابوناصر[ عدد التعليقات: 21 ] نشر منذ 4 ساعات
وش اللي اباده جماعيه هذا صيده حلال ووقت هيض الطيور والشباب لم يعمل شئ حرااااام وخل النشطاء يبلطون البحر اللي صادو فيه الشباب
كفووووو يا شباب مابقى غير النشطاء واكثرهم ياي ما ياكل غير سوشي وبرجر مدري ايش
الصيد علوووم رجال وشئ حلال يعني اي ناشط يبغى يتكلم يحط شئ بفمه قبل يتكلم
لعنبو هالفره
الأخطبوط[ عدد التعليقات: 55 ] نشر منذ 2 ساعتين
الصيد الحلال ” تسمى بأسم الله الرحمن الرحيم ” قبل الطلقة .. ويذبح الطير قبل موتة هكذا تعلمنا فى الصيد .