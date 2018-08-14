العثور على جثة مطربة بعد تعرضها للاغتصاب ورميها بالبحر
شهدت كوستاريكا جريمة بشعة من نوعها، راح ضحيتها مغنية عُثر على جثتها ملقاة على شاطئ البحر، وذلك بعد تعرضها للاغتصاب ثم القتل ورمي جثتها بمياه البحر، وذلك بعد أسبوع من بدء رحلتها حول العالم لإحياء حفلات غنائية.
ومن جانبها، أعلنت وزارة الأمن العام في كوستاريكا، عن العثور على جثة المطربة ماريا ماثوس تينوريو، على شاطئ الكارمن بمنتجع ” سانتا تيريزا ديل كوبانو ” الشهير لركوب الأمواج هناك.
واتضح أن ” ماريا ” ، التقت بامرأة بريطانية الجنسية، وذهبتا إلى البحر سويًا ، ليتعرضا للاعتداء على يد رجلين بعدما حاولا سرقتهما، واستطاعت السيدة البريطانية الفرار والعثور على حارس أمن طلبت منه المساعدة، فيما حوصرت ” ماريا ” حتى تم اغتصابها، ثم إلقائها في البحر.
وأكدت الوزارة بكوستاريكا، أنه قد تمّ إلقاء القبض على اثنين من المشتبه بهما والمتورطين في الجريمة، واُتهم أحدهم بمهاجمة المغنية، فيما واجه الآخر اتهامًا باغتصابها.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 51955 ] نشر منذ 4 ساعات
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, ضياع وفلتان ,,
,, ولياطاحت الفاس باالراس ، راحوا يدورون الفاعل ,,
,, الحمد لله على نعمة الإسلام والأمن والأمان ، بفضل من الله ، ثم بفضل حكومتنا الأمينه على حياة الشعب وأمنه ,,
عبدالله[ عدد التعليقات: 982 ] نشر منذ 1 ساعة
يا ابو محمد…يعني حتى لو كانت واحده فالته، فهل هذا مبرر لاغتصابها وقتلها؟
وهل هذا مبرر انهم يتركوا المجرم طليق؟ يعني اصبح المجرم بريء والضحية هي المجرمه!
هذا اللي يسمونه ثقافة الاغتصاب وهي ان مجتمع معين يكون ثقافه تشجع على تبرئة المُغتصِب وتجريم المُغتصَبه بعبارات مثل هي بنت ضايعه والا ايش طلعها في هذا الوقت، حتى لو ما كان يعرف الضحيه ولا يعرف ملابسات الجريمة ولكن خلاص اصبح مبرمج ان اكيد الفتاه هي اللي سوت شئ غلط!