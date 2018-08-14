العثور على جثة مطربة بعد تعرضها للاغتصاب ورميها بالبحر

سان خوسيه(صدى):

شهدت كوستاريكا جريمة بشعة من نوعها، راح ضحيتها مغنية عُثر على جثتها ملقاة على شاطئ البحر، وذلك بعد تعرضها للاغتصاب ثم القتل ورمي جثتها بمياه البحر، وذلك بعد أسبوع من بدء رحلتها حول العالم لإحياء حفلات غنائية.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الأمن العام في كوستاريكا، عن العثور على جثة المطربة ماريا ماثوس تينوريو، على شاطئ الكارمن بمنتجع ” سانتا تيريزا ديل كوبانو ” الشهير لركوب الأمواج هناك.

واتضح أن ” ماريا ” ، التقت بامرأة بريطانية الجنسية، وذهبتا إلى البحر سويًا ، ليتعرضا للاعتداء على يد رجلين بعدما حاولا سرقتهما، واستطاعت السيدة البريطانية الفرار والعثور على حارس أمن طلبت منه المساعدة، فيما حوصرت ” ماريا ” حتى تم اغتصابها، ثم إلقائها في البحر.

وأكدت الوزارة بكوستاريكا، أنه قد تمّ إلقاء القبض على اثنين من المشتبه بهما والمتورطين في الجريمة، واُتهم أحدهم بمهاجمة المغنية، فيما واجه الآخر اتهامًا باغتصابها.